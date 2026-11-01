Vídeo: una polémica arbitral empaña la victoria; el Real Madrid se conforma con 45 minutos de magia ante el Racing

El Real Madrid logró una merecida victoria a domicilio ante el Racing de Santander (3-0), en el encuentro que les enfrentó en el estadio "El Sardinero", en el marco de la Liga española. De esta forma, el conjunto blanco mantiene su racha de triunfos y recorta la distancia con el Barcelona, líder de la competición, a 3 puntos, afianzando su posición en el tercer lugar de la tabla.

El Real Madrid afrontó el choque bajo la dirección de José Mourinho, con el objetivo de conseguir su sexta victoria consecutiva, después de ver cómo su rival, el Barcelona, firmaba un amplio triunfo ante el Alavés por 6-1.

El conjunto blanco se apoyó en un esquema 4-2-3-1, con Thibaut Courtois en la portería y un cuarteto ofensivo formado por Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

El Real Madrid impuso su dominio desde los primeros minutos y logró inaugurar el marcador en el minuto 11, después de que Mbappé se internara en el área aprovechando un pase de Diomande, antes de ser derribado por Brateti, por lo que el árbitro señaló un penalti (polémico) que el astro francés transformó con éxito mediante un potente disparo raso a la derecha del portero Aguirrezabala.

El Racing de Santander estuvo a punto de alcanzar el empate rápidamente, pero Courtois detuvo con maestría un remate de Iker Lukki en el minuto 13, privando a los locales de la oportunidad de regresar al partido, antes de que el Real Madrid ampliara su ventaja en el minuto 22, a través de Jude Bellingham, quien culminó una jugada colectiva que comenzó con un pase de Mbappé, seguido de un balón de Arda Güler, con un remate preciso que acabó en la red.

El sufrimiento de los locales continuó, después de que Álvaro Mantilla se viera obligado a abandonar el campo lesionado, antes de que Diomande asestara el tercer golpe en el minuto 36, con un disparo potentísimo desde fuera del área, tras recibir el balón después de que la defensa del Racing despejara un saque de esquina ejecutado por Güler, para alojarlo en la escuadra de la portería.

El Madrid baja el ritmo en la segunda parte

Tras el descanso, el Real Madrid mantuvo su superioridad, pero no conservó el mismo ímpetu ofensivo que había mostrado en la primera parte, mientras que el Racing de Santander intentó aprovechar el bajón de su rival y buscar recortar distancias.

El minuto 54 presenció un intento peligroso de Sabiri con un disparo raso, antes de que Mbappé respondiera con una jugada rápida y un potente remate en el minuto 60, que se estrelló en el poste izquierdo de la portería local, mientras que Diomande trató de ampliar el marcador con otro disparo que no fructificó.

En el minuto 75, Tchouaméni estuvo a punto de provocar la señalización de un penalti en contra del Real Madrid después de que el balón le tocara la mano dentro del área, pero la tecnología del videoarbitraje "VAR" intervino para anular la decisión, tras comprobarse que el balón había impactado primero en el pie del jugador francés antes de llegar a su mano.

Mourinho realizó varios cambios en los últimos minutos, con la participación de Díaz, Camavinga y Endrick, pero el resultado se mantuvo invariable, de modo que el Real Madrid se adjudicó el encuentro con un contundente 3-0 y cosechó tres puntos importantes que lo mantuvieron en el tercer lugar y redujeron la distancia entre él y el Barcelona, líder de la Liga, a solo 3 puntos.