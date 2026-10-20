Vídeo: una patada enciende el caos tras la victoria del Al-Nassr: ¡violento enfrentamiento con un directivo del Neom!

El ambiente tras el partido entre el Al-Nassr y el Neom se transformó en una escena caótica, después de que los minutos posteriores al pitido final fueran testigos de una fuerte disputa entre directivos de ambos equipos, que derivó en una agresión física, en un suceso que acaparó la atención por encima de los acontecimientos del encuentro, que el Al-Nassr resolvió con un gol a cero.

Las imágenes difundidas mostraron un enfrentamiento entre un directivo del Neom y otro del Al-Nassr, antes de que el directivo del primer equipo propinara una patada a su homólogo del Al-Nassr, en medio de un clima de tensión dentro del terreno de juego, lo que obligó a la intervención de varios de los presentes para contener la situación, separar a ambas partes y evitar que los hechos escalaran.

El suceso llegó tras un encuentro marcado por la emoción y la rivalidad, ya que el resultado no se decidió más que por un único gol, lo que encendió el ambiente al término del partido en una escena que desató la polémica, después de que la disputa verbal se convirtiera en un roce físico ante las cámaras de los fotógrafos.

Varias cuentas en las redes sociales difundieron las imágenes que documentaron el suceso, en medio de una amplia repercusión por lo ocurrido tras el partido, a la espera de posibles aclaraciones oficiales sobre las circunstancias del enfrentamiento y las eventuales medidas a raíz del mismo.

El Al-Nassr había resuelto el encuentro a su favor con un gol a cero, obra del portugués Joao Felix en el minuto 61, para conducir a su equipo a una difícil victoria en el marco de la décima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, pese a las numerosas ocasiones que ambos equipos desaprovecharon durante el choque.

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El Al-Nassr elevó su casillero a 22 puntos, ocupando el tercer puesto en la tabla de clasificación, a dos puntos del Al-Hilal y a tres del Al-Qadisiyah, mientras que el Neom se quedó estancado en 16 puntos en la sexta posición.

Tras la victoria sobre el Neom, el Al-Nassr se prepara para disputar un nuevo encuentro ante el Al-Faisaly el viernes 23 de octubre, antes de recibir al Al-Khaleej el 29 de octubre, y posteriormente enfrentarse al Al-Hazem a domicilio el 5 de noviembre, dentro de una serie de partidos en los que busca seguir cosechando puntos y perseguir a los equipos de la cabeza.



