¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: una noche excepcional de Yamal, España derriba las defensas de Croacia con un póquer y lidera en solitario

España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A
L. Yamal
España
Croacia

El fulgor de la "Roja" continúa

España mantuvo su brillo al conseguir una nueva victoria, esta vez a costa de Croacia, por un resultado de 4-1, en el encuentro que enfrentó a ambos la tarde de este martes, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la ciudad de Sevilla, dentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

España comenzó el encuentro con fuerza y con dominio total del balón, hasta que Lamine Yamal marcó el primer gol antes de completarse el segundo minuto.



Croacia logró empatar a través de Dion Beljo, en el minuto 28, encendiéndose así el partido.



España atacó con fuerza hasta que consiguió ponerse por delante de nuevo a través de Marc Pubill en el minuto 31.



En la segunda parte, Lamine Yamal continuó con su brillante actuación y marcó su segundo gol, el tercero para España, en el minuto 63.



Y antes del final, Nico Williams marcó el cuarto gol para España en el minuto 89, confirmando la continuidad del evidente brillo de La Roja.



España elevó su cuenta a 6 puntos en el liderato del tercer grupo del torneo, después de haber vencido en la pasada jornada a Inglaterra, que quedó en segunda posición con 3 puntos por diferencia de goles respecto a Croacia, tercera, mientras que la República Checa ocupó el último lugar sin puntos.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google