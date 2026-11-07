Real MadridEl Real Madrid logró una victoria por tres goles a cero sobre el Valencia, la noche del sábado, en el estadio de Mestalla, en el marco de la competición de la Liga española, consiguiendo así su octavo triunfo consecutivo en todas las competiciones e igualando provisionalmente los puntos del Barcelona en lo más alto de la clasificación, mientras que Kylian Mbappé recortó la diferencia con Raphinha en la carrera por el "Pichichi" a solo dos goles.

El partido tuvo un carácter humano conmovedor, después de haber sido dedicado al homenaje a Jesús de Miguel, exjugador del Tenerife, que falleció de forma trágica a comienzos de esta semana durante un partido de la Segunda División española; se le rindió homenaje antes del inicio del encuentro, y después la afición le dedicó un aplauso especial en el minuto nueve, en recuerdo del número de su camiseta.

El Real Madrid impuso su superioridad de manera temprana y logró abrir el marcador en el minuto 28, por medio de Federico Valverde, que ejecutó un potente disparo de media volea, después de que un tiro libre lanzado por Mbappé rebotara en la barrera.

Arda Güler amplió la ventaja del conjunto blanco con el segundo gol en el minuto 36, aprovechando una arrancada de Jude Bellingham por la banda, antes de que Yan Diomande desperdiciara la oportunidad de añadir un tercer gol antes del final de la primera parte.

Los minutos siguientes fueron testigos de las protestas de Pablo Mafeo contra las decisiones arbitrales, después de expresar su enfado durante la entrevista que le realizaron entre los dos tiempos, criticando la señalización de una falta en contra de su equipo antes del gol de Valverde.

En la segunda parte, el Real Madrid mantuvo su dominio, y Güler y Mbappé desperdiciaron varias ocasiones para ampliar el resultado, antes de que el delantero francés lograra marcar el tercer gol en el minuto 75, tras recibir un pase preciso de Güler, regatear al portero del Valencia Dimitrievski y depositar el balón en las mallas.

La tarea del Valencia se complicó aún más tras la expulsión de José Luis Gayà en el minuto 79, a raíz de su entrada sobre Mbappé, que fue objeto de cánticos burlescos por parte de la afición local, antes de abandonar el terreno de juego entre abucheos.

Con este gol, Mbappé elevó su cuenta a 13 goles en la Liga española, quedando a solo dos goles de Raphinha en lo más alto de la tabla de goleadores, mientras que el Real Madrid continuó su racha de victorias, igualando provisionalmente los puntos del Barcelona en la carrera por el liderato.