Vídeo: Una noche de cifras históricas... Rice hace temblar las defensas de Francia en 18 minutos

Declan Rice, capitán de Inglaterra, lideró un arranque arrollador ante Francia en el Mundial 2026 y aportó un gol y una asistencia en 18 minutos.

Inglaterra se medirá a Francia el domingo en el partido por el tercer puesto.

El centrocampista del Arsenal marcó a los 3 minutos y, en el 18, asistió a Ezri Konsah para el 2-0.

















Además, se convirtió en el primer jugador de la Premier League en marcar y asistir en un mismo partido de este Mundial con Inglaterra.

Además, se convirtió en el segundo jugador del Arsenal que capitanea a Inglaterra en un gran torneo, tras Tony Adams en la Euro 1996.

Además, su tanto fue el más rápido de Inglaterra en un partido oficial desde el que marcó Luke Shaw ante Italia en la final de la Euro 2020.