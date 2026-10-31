Vídeo: una noche catalana inolvidable; ¡el Alavés paga en solitario el precio de la venganza del Barcelona!

El Barcelona recuperó la senda de las victorias de la mejor forma posible, tras golear a su invitado, el Deportivo Alavés (6-1), en el enfrentamiento que los reunió la noche del sábado en el estadio Camp Nou, dentro de las competiciones de la undécima jornada de LaLiga, pasando página a una semana difícil que vio sus derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

El conjunto catalán afrontó el duelo buscando recuperar su equilibrio, tras caer ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en la Liga de Campeones de Europa, y después perder frente a su rival, el Real Madrid, por 2-1 en LaLiga, pero el bloque del entrenador alemán Hansi Flick ofreció una exhibición ofensiva contundente, y no concedió al Alavés una verdadera oportunidad de seguir su ritmo.

Flick se vio obligado a realizar ajustes en la línea defensiva debido a la ausencia de Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart, ya que recurrió a Frenkie de Jong en el centro de la defensa, apoyándose en Bryan Fariñas en el puesto de extremo derecho, y pese a los cambios, el rendimiento ofensivo del Barcelona no se vio afectado, imponiendo su dominio desde los primeros minutos.

El brasileño Raphinha abrió el marcador en el minuto 8, después de que Pedri enviara un pase interior preciso a Fermín López por la banda izquierda, para que este último avanzara y mandara un centro que Raphinha remató directamente dentro de la portería, decretando la ventaja de los locales.

Y tras transcurrir 15 minutos, Raphinha intercambió los papeles con Fermín, al convertirse en creador de juego, y dejó el balón servido para su compañero, que lanzó un potente disparo desde un ángulo cerrado, que se alojó en la portería del Alavés en el minuto 23, con lo que el Barcelona amplió su ventaja con un segundo gol.

Y pese a los reiterados intentos del conjunto catalán, el Alavés resistió durante algún tiempo la presión ofensiva, antes de que Raphinha volviera a sumar su segundo gol personal y el tercero para su equipo en el minuto 41, aprovechando un centro preciso de Fermín López, que mantuvo su brillo y su generación de ocasiones para sus compañeros.

Y el Barcelona no se conformó con el triplete de la primera parte, ya que Lamine Yamal añadió el cuarto gol en el segundo minuto del tiempo de descuento, con un potente disparo con su pierna izquierda desde el borde del área, de modo que los locales terminaron la primera mitad del encuentro con una cómoda ventaja.

Y en la segunda parte, Flick realizó un cambio dando entrada a Bernal en lugar de Pedri, pero eso no afectó a la tendencia ofensiva del Barcelona, que siguió amenazando la portería del Alavés, y Karim Adeyemi desperdició una ocasión para añadir un nuevo gol en el minuto 54, tras recibir un pase destacado de Fermín López.

Y el quinto gol llegó en el minuto 65, cuando Gabriel Jesus envió un pase preciso a Lamine Yamal, que se quedó solo ante el portero del Alavés, y elevó el balón con un magnífico toque de vaselina por encima de él, anotando su segundo gol personal en el partido, y confirmando la continuidad de su brillo tras su participación en 3 goles durante el enfrentamiento.

Y antes del final del encuentro, Flick realizó un cambio retirando a Yamal y dando entrada a Anthony Gordon, que añadió el sexto gol para el Barcelona en el minuto 86, mientras que Mariano Díaz logró marcar el único gol del Alavés en el minuto 84, recortando la diferencia sin cambiar el resultado del enfrentamiento.