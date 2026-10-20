El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, acaparó las miradas antes del duelo de su equipo ante el Neom, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, después de que un vídeo viral documentara un curioso momento junto a una joven china que parece ser una de las aficionadas habituales del astro.

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Ronaldo apareció en el vídeo tras bajarse del autobús del Al Nassr, antes de percatarse de la presencia de la joven china entre la afición, mostrándose sorprendido de verla de nuevo, en una escena que reflejó la atención del astro portugués hacia uno de los rostros que se ha acostumbrado a ver durante los desplazamientos del equipo.

El capitán del Al Nassr no se limitó a reparar en la aficionada, sino que se dirigió directamente hacia el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Neom, y le hizo notar su presencia, diciéndole: «Mira, jefe, ¡esa chica siempre está aquí!».

La situación generó reacciones en la plataforma «X», después de mostrar una faceta espontánea de la personalidad de Ronaldo fuera del rectángulo verde, lejos del ambiente competitivo y de las presiones que acompañan a los partidos de la Roshn Saudi League.

La imagen pone de relieve la presencia de público que tienen los partidos del Al Nassr, en medio de la enorme popularidad mundial de la que goza Ronaldo, lo que ha convertido las apariciones del equipo en foco de interés de aficionados de distintas nacionalidades, dentro y fuera de Arabia Saudí.