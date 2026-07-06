Vídeo: Una guerra, no un partido... Una entrada violenta destroza las botas de la estrella de Portugal frente a España

El Portugal-España dejó una imagen insólita: Pedro Neto jugó con el zapato roto tras un choque con Marc Cucurella.

Pedro Neto, extremo de Portugal y del Chelsea, siguió jugando con la bota trasera rota tras una dura entrada de Marc Cucurella en los octavos del Mundial, este lunes en el estadio AT&T de Dallas.

Según The Sun, Neto recibió un golpe en el talón que destrozó su bota, pero siguió jugando varios minutos antes de cambiársela.

La escena sorprendió a la afición, sobre todo porque el árbitro no mostró tarjeta alguna al jugador español implicado.

Algunos aficionados comentaron: «¿Se ha ido Pedro Neto con la bota agujereada?» y «¿Cómo ha acabado así la bota de Neto sin que el árbitro le haya mostrado ninguna tarjeta?».

Otro bromeó: «La bota de Neto se ha roto por completo... ¡Parece que las acciones de Nike van a caer!», y un último añadió: «Una de las botas de Neto quedó totalmente destrozada».

El incidente ocurrió en un primer tiempo marcado por la cautela, antes de que siguiera la lucha por el pase a cuartos, cuyo ganador se medirá al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.