El Barcelona logró una amplia victoria por 5-2 sobre el Real Betis, después de darle la vuelta al partido en la segunda mitad, en el marco de la novena jornada de LaLiga, en un encuentro que presenció goles espectaculares y decisiones arbitrales polémicas. Así, el conjunto catalán continúa su racha de victorias esta temporada, antes del esperado duelo frente al Paris Saint-Germain el próximo martes.

El triunfo del Barcelona no fue sencillo pese al abultado resultado, ya que el equipo se vio obligado a realizar un esfuerzo mayor de lo habitual ante el Betis, tras un comienzo fuerte de los locales y una competencia que se mantuvo durante la primera mitad, antes de que los catalanes impusieran su dominio en el segundo tiempo.

Lamine Yamal abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 10, después de intercambiar el balón con Jules Koundé por el costado derecho del área, antes de ejecutar un detalle técnico de tacón, al estilo del brasileño Neymar, y lanzar un disparo preciso que se alojó en el ángulo superior de la portería del guardameta Valles, que no pudo hacer nada por evitarlo.

Pero el Real Betis logró el empate en el minuto 27, después de que Valentín Gómez marcara un gol de cabeza, aprovechando un saque de esquina, devolviendo el partido al punto de partida, entre los intentos de ambos equipos por imponer su ritmo en el desarrollo del juego.

El Barcelona recuperó la ventaja en el minuto 41, después de que Rodri Hernández marcara su primer gol con la camiseta del conjunto catalán, dando a su equipo la ventaja antes del final de la primera mitad, en un momento que vivió polémica arbitral por la anulación de un gol de Giovani Lo Celso, quien lanzó un potente disparo desde fuera del área que acabó en la red, antes de que el árbitro del partido interviniera para anular el tanto por una mano de Cucho Hernández al inicio de la jugada.

Gol anulado y expulsión

La emoción continuó con el inicio de la segunda mitad, después de que se anulara un gol de Gabriel Jesus por fuera de juego en el minuto 51, tras una jugada que comenzó con un centro preciso de Lamine Yamal con su pierna menos buena, antes de que el jugador brasileño enviara el balón a la red.

Pero el Barcelona no esperó mucho, ya que Jesus regresó en el minuto 52 para marcar su tercer gol en LaLiga esta temporada, después de aprovechar el trabajo que realizaron Fermín López y Yamal en la construcción de la jugada, poniendo el 1-3 a favor del equipo visitante.

El Betis respondió rápidamente por medio de Abdessamad Ezzalzouli, que recortó distancias en el minuto 53, después de superar a Jules Koundé y disparar un balón raso y preciso a la portería del guardameta Joan García, devolviendo la esperanza a los locales y reavivando el encuentro de nuevo.

Pero el gol de Ezzalzouli no fue el inicio de la remontada que esperaba la afición del Betis, sino que se convirtió en un punto decisivo del partido, después de que Facundo Bernal fuera expulsado en el minuto 54, tras un encontronazo con Lamine Yamal, que se agravó después de que el extremo del Barcelona empujara al jugador uruguayo, quien respondió agarrándole la cabeza, lo que llevó al árbitro a mostrar la tarjeta roja a Bernal.

El Barcelona aprovechó la inferioridad numérica de su rival y Eric García consiguió marcar el cuarto gol en el minuto 62, después de convertir en gol un balón de cabeza de Pau Cubarsí, tras un tiro libre ejecutado por Lamine Yamal, acercando al conjunto catalán a sentenciar el encuentro.

Primeros goles de Olmo y regreso de Raphinha

Dani Olmo cerró la manita del Barcelona en el minuto 85, después de marcar un gol espectacular, el primero para él esta temporada, confirmando la superioridad del conjunto catalán y sellando la victoria por 5-2, tras una segunda mitad que vivió un claro cambio en el rumbo del partido, de una competencia abierta a un dominio absoluto del Barcelona.

El partido también presenció el regreso del brasileño Raphinha a la competición, cuatro días antes del esperado duelo frente al Paris Saint-Germain, en un impulso importante para el conjunto catalán antes del difícil examen europeo.

Con esta victoria, el Barcelona mantuvo su racha de resultados perfectos, después de elevar su número de triunfos a 11 victorias en 11 partidos esta temporada, llegando así al duelo frente al Paris Saint-Germain con la moral alta, tras una noche que combinó la habilidad individual, los goles, los vaivenes arbitrales y la sentencia en la segunda mitad.