El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, rechazó recibir el premio al mejor jugador del partido de su equipo ante el Al-Faisaly en la Liga Roshn saudí.

El Al-Nassr venció al Al-Faisaly por 3-1, en el encuentro que disputaron ambos este viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El partido fue testigo del brillo de Cristiano Ronaldo, quien marcó el segundo gol del Al-Nassr en el minuto 49, después de transformar en gol un balón enviado desde un libre directo por su compatriota João Félix, al rematar de cabeza al fondo de la red.

El astro portugués marcó además otro gol después de eso, tras una asistencia de su compañero saudí Abdullah Al-Hamdan, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Debido a ese nivel, Ronaldo recibió el premio al mejor jugador del partido, pero el astro portugués se negó a recibirlo y decidió concedérselo a Abdullah Al-Hamdan por el destacado rendimiento que ofreció en el encuentro.

«El Don» acompañó al delantero saudí tras el final del partido y le entregó personalmente el premio al mejor jugador, además de tomarse una foto de recuerdo con él, en una imagen que cautivó a los aficionados en las redes sociales.

Abdullah Al-Hamdan ofreció un gran nivel ante el Al-Faisaly, ya que marcó el primer gol y dio la asistencia del tercer tanto, obra del brasileño Ângelo, además de servir un gol a Cristiano Ronaldo que fue anulado por fuera de juego.

Cabe recordar que el Al-Nassr saltó de forma provisional al liderato de la tabla de la liga saudí tras su victoria sobre el Al-Faisaly, después de elevar su cuenta a 25 puntos, igualado con el Al-Qadisiyah, que disputa un complicado partido ante el Al-Hilal.