El Arsenal quedó eliminado de la Copa de Inglaterra en cuartos de final, tras caer por 1-2 ante el Southampton en el estadio de St Mary's.

El Southampton abrió el marcador en el minuto 35 por medio de Ross Stewart.

La defensa del Southampton aguantó el ataque del Arsenal hasta que Víctor Giociris logró empatar para el Arsenal en el minuto 68.

A cinco minutos del final del tiempo reglamentario, el Southampton anotó el gol de la victoria por medio de Shea Charles.

En la misma jornada, el Chelsea arrolló a su rival, el Port Vale, por 7-0.

Los goles de los Blues los marcaron Gorel Hato, João Pedro, Jordan Gabriel (en propia puerta), Tosin, André Santos, Estevão y Garnacho.

El Chelsea se recuperó tras haber perdido en la Premier League por 3-0 ante el Everton, antes del parón internacional.

Leer también

Vídeo: El primer ministro iraquí advierte sobre Haaland y Senegal