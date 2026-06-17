La selección de Jordania perdió 1-3 ante Austria en su debut histórico en el Mundial 2026, en la primera jornada del Grupo 10.

Los “Nashama” soñaban con un debut perfecto, pero Austria se adelantó en el 21’ gracias a un disparo de Romano Schmid tras un pase preciso al borde del área.



Pese al marcador en contra, Jordania jugó con valentía y rozó el empate: un cabezazo de Ali Alwan golpeó el larguero en el 22, y Alexander Schlager detuvo varios disparos peligrosos.

Al inicio de la segunda parte, Ali Alwan hizo historia al marcar el primer gol de Jordania en un Mundial (min. 50), un magnífico disparo que se coló por el poste derecho y estableció el 1-1.

Pareció recuperar la ventaja en el 67 con Arnautović, pero el VAR anuló el tanto por mano.

La alegría duró poco: en el 76, un despeje desafortunado de Yazan Al-Arab introdujo el balón en su propia portería tras un córner.

Los “Nashama” buscaron el empate en los últimos minutos, pero la defensa austriaca resistió hasta que, en el descuento, se marcó un penalti que Marco Arnautović transformó en el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Austria y Argentina lideran el Grupo 10 con 3 puntos, aunque la “Albiceleste” tiene mejor diferencia de goles tras vencer 3-0 a Argelia.

La segunda jornada ofrecerá un duelo directo entre Argentina y Austria por el liderato, mientras Jordania buscará ante Argelia mantener vivas sus opciones de clasificación.