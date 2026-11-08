El miembro de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, Mustafa Abu Zahra, reveló la verdad sobre la intervención del capitán de la selección, Mohamed Salah, en la decisión de destituir al director técnico de Egipto, Hossam Hassan.

La Federación Egipcia de Fútbol anunció el sábado la destitución de Hossam Hassan, apenas unos dos meses después de renovar su contrato hasta 2030, luego de que llevara a la selección de Egipto a los octavos de final del Mundial por primera vez en su historia.

En sus declaraciones al programa Al Hekaya del canal MBC Masr, Abu Zahra confirmó que la decisión fue tomada únicamente por la junta directiva. Aclaró que los jugadores no tienen potestad para intervenir en las decisiones de la junta de la federación ni en sus competencias, y añadió que la federación tiene principios y normas que no pueden ser transgredidos.

Describió a Salah como un capitán excepcional y uno de los máximos exponentes del fútbol egipcio a lo largo de su historia.

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Respecto a las filtraciones que hablaron de la negativa del cuerpo técnico a viajar a Turquía junto al presidente de la federación, Hani Abu Rida, para reunirse con Mohamed Salah y reconciliarse con él tras la crisis de la última concentración, lo negó por completo y calificó dicha versión de imprecisa.

Confirmó que la visita de Abu Rida a Turquía se produjo en respuesta a una invitación oficial de su homólogo turco, y que su asistencia a un partido de Salah era algo natural dada la importancia del jugador y su papel con la selección nacional.

La relación de Salah con Hossam Hassan

Abu Zahra elogió la personalidad de Mohamed Salah y su relación con el anterior cuerpo técnico, negando la existencia de cualquier crisis provocada por el jugador o cualquier intento de su parte de influir en las decisiones técnicas o administrativas dentro de la selección.

Dijo que Salah trataba con respeto a Hossam Hassan y le reiteraba su apoyo, llegando a decirle: "Estoy a tus órdenes", según sus palabras.

La Federación Egipcia designó al director técnico del club Ceramica Cleopatra, el exdelantero de Egipto, Al Ahly y Al Tarsana, Ali Maher, en lugar de Hossam Hassan.

La primera tarea de Ali Maher será anunciar la lista de la selección de Egipto para el próximo parón internacional, en el que Egipto se prepara para enfrentarse a Malaui en dos ocasiones en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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