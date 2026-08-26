Mohamed Salah no necesitó mucho tiempo para convertirse en tema de conversación entre la afición en Turquía, después de que el efecto de su brillante actuación en los terrenos de juego se extendiera hasta un evento artístico, donde una cantante turca dedicó un fragmento musical a la estrella egipcia en homenaje a lo que ofreció con el Trabzonspor.

La cantante turca Oykü Gürman dedicó una canción especial a Salah, tras su destacada actuación y sus dos goles con los que condujo al Trabzonspor a la victoria sobre el Basaksehir por 2-1, en la segunda jornada de la Superliga turca, el domingo.

Gürman publicó un vídeo a través de la función «stories» en su cuenta de la plataforma Instagram, en el que apareció interpretando la canción sobre el escenario en uno de los eventos que amenizaba, entonando palabras que ensalzaban el nombre del capitán de la selección de Egipto, entre ellas: «Alá... Alá... Alá... Mohamed Salah».









El gesto tiene un carácter especial, ya que Gürman procede de la ciudad de Trabzon, pese a que nació y creció en Estambul.









La estrella egipcia continuó con su impactante inicio con el Trabzonspor, después de haber disputado tres partidos con el equipo; empató en el primero ante el Kasimpasa, antes de que el equipo perdiera frente al Ferencváros húngaro en la eliminatoria clasificatoria para la Europa League, y luego Salah lo condujo a la victoria sobre el Basaksehir con un notable doblete.

Salah se incorporó al Trabzonspor durante el presente verano, tras el final de su etapa con el Liverpool, que también fue testigo de su participación en un Mundial histórico en el que condujo a la selección de Egipto a los octavos de final por primera vez.