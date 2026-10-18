Ahmed Atif, exestrella de la selección de Arabia Saudí, lanzó una sorpresa sobre el futuro del alemán Matthias Jaissle, director técnico del Newcastle United inglés, al pronosticar su regreso al Al Ahli en el próximo periodo, en medio del comienzo accidentado que vive con su nuevo equipo, a pesar de los grandes logros que consiguió anteriormente con "Al Raqi", devolviendo así su nombre al centro del debate entre la afición del club de Yeda.

Atif declaró, durante su aparición en el programa "Dawrina Gheir": "Creo que Jaissle está calentando en la Premier League y volverá pronto a Arabia Saudí por la puerta del Al Ahli".

Pero lo paradójico es que el exinternacional saudí no respalda el regreso del entrenador alemán, pese a ser consciente del deseo de un sector de la afición del Al Ahli de recuperarlo, al afirmar que la forma en que se marchó del club sigue siendo un punto negativo que no se puede ignorar.

Atif añadió que la afición del Al Ahli considera que el equipo no volverá a su nivel anterior si no es con un entrenador que conozca bien los detalles del club, pero subrayó que, si él fuera el responsable, no aceptaría el regreso de Jaissle por la manera en que se fue, señalando que el hecho de que un entrenador tenga ideas tácticas no significa necesariamente que vaya a triunfar con cualquier grupo de jugadores.

Jaissle abandonó el Al Ahli en agosto de 2026, después de una experiencia que se prolongó durante cerca de tres años, en la que dirigió al equipo en 138 partidos oficiales, con 92 victorias.

El técnico alemán logró llevar al Al Ahli a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite dos veces consecutivas, en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, y también ganó la Supercopa de Arabia Saudí en 2025, dejando una huella histórica antes de su traspaso al Newcastle.

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Pero el arranque de Jaissle en la Premier League no ha estado al nivel esperado, ya que el Newcastle ha sumado 8 puntos en sus primeros 7 partidos, con dos victorias y dos empates frente a tres derrotas, y su portería ha recibido 14 goles por 10 anotados.

La presión sobre el entrenador alemán aumentó tras la derrota ante el Aston Villa por 0-1, el sábado, con lo que continúan las dudas sobre su capacidad para devolver al equipo al camino correcto.