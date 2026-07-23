Vídeo: un vendedor turco promete repartir media tonelada de sandía para cerrar el fichaje de Salah

Un vendedor turco se comprometió a repartir 500 kilogramos de sandía de forma gratuita en caso de que el jugador egipcio Mohamed Salah se incorpore a las filas del Besiktas.

Se multiplican los informes que vinculan al egipcio con la posibilidad de vivir la experiencia de jugar en la liga turca, tras su salida del Liverpool este verano.

La cuenta del canal Al Jazeera, especializada en noticias turcas, publicó en Instagram un vídeo del vendedor de fruta turco comprometiéndose a repartir media tonelada de sandía si Mohamed Salah se une al Besiktas.

Al mismo tiempo, la cadena turca NTVSpor informó de que el problema del traspaso de Salah al Besiktas se acerca a su solución, después de que el club alcanzara un acuerdo con el jugador, mientras que la comisión de su agente representaba el último obstáculo para cerrar la operación.

Los informes señalaron que la directiva del club, presidida por Serdal Adali, mantuvo las negociaciones con el agente de Salah, Rami Abbas, con calma y de forma estratégica, pese a sus elevadas exigencias económicas.

Añadió que Rami Abbas había pedido una comisión del 35 %, aunque comenzó a reducir sus exigencias de forma gradual, lo que hizo que los contratos se acercaran a la fase de la firma definitiva.

Los informes confirmaron que el Besiktas está cerca de anunciar oficialmente el fichaje de Salah, en cuanto se cierre el acuerdo sobre los últimos detalles con el agente del jugador.