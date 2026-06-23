Vídeo: Un torbellino imparable... Haaland sigue los pasos de las leyendas del Mundial

Erling Haaland, delantero de Noruega, brilló en la segunda jornada del Mundial 2026 al marcar de madrugada ante Senegal.

En el 48’, aprovechó un pase preciso y batió a Édouard Mendy para abrir su cuenta personal.









En el 58’, aprovechó un error defensivo para anotar su segundo tanto personal y el tercero de Noruega, llegando así a cuatro goles en el torneo.









Irak se convirtió en la nueva víctima de Mbappé.

Según Opta, es el sexto jugador que marca más de un gol en sus dos primeros partidos en un Mundial.

Según la red, Haaland emuló a Guillermo Stabile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958), Grzegorz Lato (1974) y Harry Kane (2018).

Con estos cuatro tantos, Haaland supera a Kjetil Rikdal —autor de un gol en 1994 y otro en 1998— y se convierte en el máximo goleador noruego en la historia del Mundial.

Con este doblete, Haaland suma 4 goles y comparte el segundo puesto de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé, a solo un tanto de Lionel Messi (5).



