Mientras las miradas del mundo se dirigen a Londres para seguir la gala del Balón de Oro 2026, Lionel Messi apareció en otro lugar, revelando así su decisión de no asistir a ese gran evento del que fue "el protagonista" durante años.

El capitán del Inter Miami acudió a la ceremonia de inauguración de la segunda edición del torneo "Copa Messi", destinado a jugadores menores de 16 años y organizado a través de su empresa "525 Rosario", en Estados Unidos, coincidiendo con la celebración de la gala del Balón de Oro en Londres, la noche del lunes.













El diario español "Marca" ya había señalado anteriormente que Messi no viajaría a la capital británica para asistir a la gala, después de haber concluido un viaje a España para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, antes de regresar a Estados Unidos y participar en el partido del Inter Miami ante los New York Red Bulls el sábado.

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El Inter Miami se prepara para enfrentarse al Cincinnati el miércoles, en el marco de la liga estadounidense, lo que hace que viajar a Londres y regresar en un período tan corto suponga una carga adicional para el jugador, dada su necesidad de prepararse para el próximo partido.

La segunda edición de la "Copa Messi" cuenta con la participación de 16 equipos, entre ellos el Barcelona, el Chelsea, el Manchester City, el River Plate, el Boca Juniors, el Newell's Old Boys y el Inter Miami, y el torneo se extenderá durante una semana, con un total de 48 partidos.

A pesar de que Messi figura en la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro de 2026, los organizadores de la gala no han emitido ninguna confirmación oficial sobre su presencia o ausencia.

El periodista Fabrizio Romano también había señalado anteriormente que Messi no recibió ninguna invitación para entregar algún premio durante la velada.

La estrella argentina ostenta el récord en número de veces ganando el Balón de Oro, tras haberse coronado con él en ocho ocasiones.