El marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al-Taawoun, se acercó a escribir un nuevo capítulo en la historia de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, tras marcar un gol en el enfrentamiento de su equipo ante el Al-Ettifaq, la noche del sábado, dentro de las competiciones de la duodécima jornada, quedando a un solo paso de igualar el récord del mejor goleador de la competición en toda su historia.

El gol del veterano delantero llegó en el minuto 26, después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Al-Taawoun, que Hamdallah se encargó de ejecutar con éxito, dando a su equipo la ventaja en el encuentro y sumando un nuevo gol a su prolífico registro goleador en los campos saudíes.

Con este gol, Hamdallah elevó su cuenta a 160 goles en la Liga Roshn, continuando así la persecución al sirio Omar Al-Soma, leyenda del Al-Ahli, que encabeza la lista de goleadores históricos de la competición con 161 goles, lo que significa que al delantero marroquí le basta con un solo gol para igualar el récord.

El delantero del Al-Taawoun ocupa el segundo puesto en la lista de goleadores históricos, tras lograr seguir sacudiendo las redes con la camiseta de su club actual, situándose a las puertas de una nueva gesta que podría colocarlo en lo más alto de la lista, en caso de marcar otro gol en los próximos partidos.

Hamdallah ha recorrido un largo trayecto en la Liga Roshn con las camisetas de cuatro clubes, ya que marcó 77 goles con el Al-Nassr, 52 goles con el Al-Ittihad y 27 goles con el Al-Shabab, antes de sumar cuatro goles a su cuenta con el Al-Taawoun hasta ahora.

Y mientras Omar Al-Soma se acerca a perder su trono histórico, Hamdallah ha quedado a un solo gol de igualarlo, en una carrera goleadora que otorga una importancia adicional a los próximos enfrentamientos del delantero marroquí, después de que el sueño de reinar en solitario en la lista de goleadores históricos esté más cerca que nunca.