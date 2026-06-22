Vídeo... ¡Un pantalón roto desata la polémica sobre la validez del gol de Salah!

En el minuto 66 del Egipto-Nueva Zelanda, la estrella neozelandesa Ben Old cayó lesionado tras un fuerte choque en el área, justo antes del segundo gol egipcio.

Mientras recibía atención médica y reclamaba falta, Egipto montó un contraataque rápido que acabó en el segundo gol, lo que provocó protestas de Nueva Zelanda.

Según el diario británico The Sun, en la jugada Old, estrella del Saint-Étienne, chocó con el defensa Yasser Ibrahim al disputar el balón.

Según el medio, Old llegó primero al balón, pero cayó dolorido tras el choque, con una lesión en una zona sensible que le rasgó el pantalón. Mientras pedía atención médica, el árbitro dejó seguir el juego.

Egipto aprovechó la confusión, lanzó un contraataque rápido por banda y Mohamed Salah, con calma, batió al portero para el 2-1.

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El tanto enfureció a los neozelandeses: los suplentes protestaron en la banda y Chris Wood reclamó airadamente al árbitro. Mientras, Old, con los pantalones rasgados, se cambió y habló con el cuarto árbitro.

Ben Old, de 23 años, declaró tras el partido: «Toqué el balón primero y sentí que había falta; caí dolorido y pensé que el árbitro pitaba, pero indicó seguir».

Añadió: «La entrada me provocó dolor y me rasgó la ropa; me asusté unos instantes, pero el médico me tranquilizó. Tuve que cambiarme los pantalones».

A pesar de la frustración, Old se mostró diplomático: «Así es el fútbol, el árbitro decidió y debemos aceptarlo. Es frustrante porque la jugada precedió al gol, pero luego marcaron el tercero, así que no podemos culpar a una sola acción».

Nueva Zelanda se había adelantado con un cabezazo de Finn Sorman, pero Mustafa «Zico» Abdel Raouf empató. Después del 2-1 de Salah, Mahmoud Trezeguet sentenció el 3-1 final y el liderato del grupo con 4 puntos.

La imagen de Old esperando unos pantalones cortos nuevos en el área técnica desconcertó a los comentaristas de ITV hasta que se aclaró lo ocurrido: una lesión inusual en un momento clave del Mundial.