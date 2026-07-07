Vídeo: Un nombre, una víctima... El fantasma de Zico aún persigue a Argentina 44 años después

Egipto estuvo cerca de sorprender en el Mundial 2026 al poner el 2-0 contra Argentina, campeona vigente, en octavos este martes.

El segundo gol lo marcó Mustafa Zico (min. 67), quien ya había anotado otro tanto que fue anulado.

El tanto complicó la defensa del título de Argentina y acercó a Egipto a un logro histórico.

El tanto de Zico recuerda al último gol del legendario Zico brasileño en el Mundial 1982, también ante Argentina en la segunda ronda, según Opta.

Antes, el portero egipcio Mostafa Shubair detuvo un penalti de Lionel Messi, y Yasser Ibrahim abrió el marcador de cabeza en el 15’.

Argentina, que ya había recibido siete goles en sus tres eliminatorias anteriores, mostraba serias dudas defensivas.

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