Vídeo: Un jugador argentino le arranca el corazón a Messi antes de la final del Mundial

Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, provocó pánico en la concentración al casi lesionar a Lionel Messi en el último entrenamiento previo a la final del Mundial 2026 contra España.

La afición argentina espera con ansias este partido decisivo, con la esperanza de que Messi lleve a su selección a revalidar el título mundial por segunda vez consecutiva, en el último capítulo de su histórica trayectoria con el «Tango».

El diario español «AS» difundió un vídeo del entrenamiento en el que Otamendi entra con fuerza sobre la pierna de Messi, lo que alarmó a la afición.

Messi levantó los pies a tiempo y evitó el golpe.

Tras la jugada, Messi sonrió a Otamendi, que mostró vergüenza antes de corresponderle, y el incidente quedó en una anécdota que mantuvo a la afición en vilo unos segundos.







