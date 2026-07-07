Vídeo: Un gran encuentro. Una imagen magnífica de Messi y Salah antes del partido del Mundial

Minutos antes del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina, los capitanes Mohamed Salah y Lionel Messi se encontraron en el túnel de acceso.

Mientras ambos equipos se preparaban para salir al campo, se encontraron en el túnel de acceso.

Se fundieron en un abrazo, radiantes.









Salah encabezó la alineación de Egipto:

Portero: Mostafa Shubair.

Defensa: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia y Mohamed Hani.

Centrocampistas: Marwan Attia, Muhannad Lashin e Imam Ashour.

Delanteros: Mohamed Salah, Haitham Hassan y Zico.