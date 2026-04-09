El portugués Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, mostró gran deportividad tras el partido contra el Liverpool el miércoles.

El PSG superó al Liverpool en juego y marcador (2-0) en el Parque de los Príncipes, en la ida de cuartos de la Champions.

La vuelta será el martes en Anfield para definir al semifinalista que enfrente al ganador de Bayern-Real Madrid.

Según Foot Mercato, el mediocampista brilló al imponer ritmo y recuperar balones.

Además, esperó 15 minutos a que los jugadores del Liverpool terminaran de calentarse para cambiar su camiseta con Tre Nyoni (18 años).

El portal destacó que este gesto generoso se viralizó en redes.

Vitinha jugó los 90 minutos, mientras que Niouni ingresó en el 90+1 por Jérémy Frimpong.

Cabe recordar que, en la pasada edición de la Liga de Campeones, ambos equipos se midieron en octavos y el PSG ganó en penaltis antes de lograr su primer título.

Leer también: Slott justifica la exclusión de Salah ante el París: «Queríamos seguir vivos»











