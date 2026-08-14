¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

Traducido por

Vídeo: un experto responde: ¿marcó el Al-Hilal su primer gol en la Roshan por un error arbitral?

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
K. Benzema
Arabia Saudita
Francia

Karim Benzema marcó los primeros goles del "Zaeem" en la Liga Saudí

Un experto en arbitraje reveló la validez del primer gol del Al-Hilal en la Liga Roshn saudí durante la temporada 2026-2027, ante el Al-Faisaly.

El Al-Hilal se enfrentó a su rival el Al-Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn, la tarde del viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

El delantero francés Karim Benzema abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 19 del encuentro, desde un penalti que el árbitro señaló tras revisar la tecnología de vídeo, por un toque del balón en la mano de un defensa del Al-Faisaly dentro del área.

El exárbitro egipcio Mohamed Kamal Reisha respaldó la decisión del árbitro español Jesús Gil, señalando que se trataba de un penalti válido para el Al-Hilal.

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Reisha declaró al diario saudí "Al-Riyadiah": "En el minuto 18, penalti válido para el Al-Hilal".

Y explicó: "El brazo de Al-Shinqiti, lateral del Al-Faisaly, estaba fuera del contorno del cuerpo y lo agrandó, e interceptó la trayectoria del balón, por lo que corresponde señalar penalti".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google