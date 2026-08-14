Un experto en arbitraje reveló la validez del primer gol del Al-Hilal en la Liga Roshn saudí durante la temporada 2026-2027, ante el Al-Faisaly.

El Al-Hilal se enfrentó a su rival el Al-Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn, la tarde del viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

El delantero francés Karim Benzema abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 19 del encuentro, desde un penalti que el árbitro señaló tras revisar la tecnología de vídeo, por un toque del balón en la mano de un defensa del Al-Faisaly dentro del área.

El exárbitro egipcio Mohamed Kamal Reisha respaldó la decisión del árbitro español Jesús Gil, señalando que se trataba de un penalti válido para el Al-Hilal.

Reisha declaró al diario saudí "Al-Riyadiah": "En el minuto 18, penalti válido para el Al-Hilal".

Y explicó: "El brazo de Al-Shinqiti, lateral del Al-Faisaly, estaba fuera del contorno del cuerpo y lo agrandó, e interceptó la trayectoria del balón, por lo que corresponde señalar penalti".