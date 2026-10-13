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El Zamalek ganó por doble

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La tecnología del videoarbitraje salvó al Al Sadd catarí de la posibilidad de recibir un tercer gol durante el partido contra Al Hilal, este martes, en la Liga de Campeones de Asia Élite.

En el minuto 80, Boualem Khoukhi, jugador del Al Sadd, despejó el balón desde el interior del área de su equipo, pero su pie impactó en la cabeza del jugador del Al Hilal Theo Hernández, que cayó al suelo.

El árbitro japonés Yusuke Araki señaló penalti, en medio de las protestas de los jugadores del Al Sadd, y tras acudir a la tecnología del videoarbitraje anuló la decisión de conceder la pena máxima.









Por su parte, el analista arbitral del diario Al Jazirah, el exárbitro internacional Saad Al Kathiri, afirmó: "La anulación del penalti concedido al delantero del Al Hilal en el minuto 80 tras acudir a la tecnología del videoarbitraje es una decisión correcta".

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Y añadió: "El defensa del Al Sadd logró jugar el balón antes del contacto con el delantero, y dejar seguir el juego es una decisión correcta".

Cabe recordar que el partido terminó con la victoria del Al Hilal por 2-0, con goles de Ollie Watkins (min. 40) y Rúben Neves (min. 65, de penalti).







