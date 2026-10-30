Vídeo: ¡un exjugador saudí sorprende a Cristiano Ronaldo con una impactante petición!

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, recibió una petición sorprendente de una antigua estrella del fútbol saudí, relacionada con determinar en qué partidos debería participar durante el próximo periodo, en vista de la diferencia de nivel competitivo entre los clubes de la Roshn Saudi League.

Ronaldo había acaparado los focos la noche del jueves, después de liderar al Al Nassr en la victoria sobre el Al Khaleej por 5-3, en el marco de la jornada duodécima de la Roshn Saudi League, al anotar tres goles ("hat-trick"), confirmando de nuevo su capacidad para marcar la diferencia ante los rivales.

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En este contexto, Ahmed Attif, exjugador de la selección saudí, pidió que se le dé a Ronaldo la oportunidad de participar en mayor medida ante los equipos que no compiten por el título liguero, afirmando en declaraciones a través del programa "Dawrina Ghair": "Es mejor que Ronaldo participe en este tipo de partidos contra los clubes que no compiten por el título".

Attif explicó que la estrella portuguesa es capaz de rendir de forma destacada ante los equipos que se encuentran en las posiciones medias o bajas de la tabla, añadiendo: "Ronaldo rendirá bien ante clubes del tamaño del Al Khaleej y otros del mismo nivel, y marcará muchos goles, pero la situación será diferente contra los equipos competitivos".

El exjugador de la selección saudí concluyó sus declaraciones con una petición aún más llamativa, instando a Ronaldo a no participar en los grandes enfrentamientos ante los clubes de la cima, y dijo: "Pido a Ronaldo que no participe en los grandes partidos ante los clubes de la cima, y que debe jugar ante los equipos de la cola y de la mitad de la tabla".

Estas declaraciones suponen un fuerte golpe para Ronaldo, especialmente tras el destacado nivel que ofreció ante el Al Khaleej, donde llegó a los 7 goles, situándose tercero en la lista de goleadores de la Roshn Saudi League.