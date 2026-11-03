Vídeo: un error fatal otorga la ventaja al Bayern ante el Atlético y Simeone interviene de inmediato

El Bayern de Múnich se adelantó por un gol a cero ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, en el partido disputado en el estadio Metropolitano, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, después de que el conjunto bávaro aprovechara un error fatal del defensa Robin Le Normand para batir la portería de los locales al inicio de la segunda mitad.

El gol de la ventaja llegó en el minuto 54, cuando Le Normand recibió el balón dentro del área del Atlético de Madrid, pero se demoró a la hora de actuar, ya fuera pasándolo o alejándolo de la zona de peligro, lo que permitió al joven Lennart Karl presionarlo y lograr arrebatarle el balón, antes de colocarlo dentro de la portería, aprovechando un regalo defensivo inesperado del equipo español.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, no esperó demasiado tras el gol, pues intervino rápidamente para realizar tres cambios de una sola vez, en un intento por corregir la situación y volver al partido. Le Normand fue uno de los sustituidos tras el error que costó un gol a su equipo, ya que Koke participó en su lugar, mientras que salieron Alexander Sörloth y Álex Baena, y entraron Ademola Lookman y Lee Kang-in.

Ambos equipos habían afrontado el duelo en busca de mejorar sus posiciones en la tabla de la fase de liga, ya que el Bayern de Múnich ocupa el decimoquinto lugar en la clasificación de la Liga de Campeones de Europa antes del encuentro de hoy, con 5 puntos, tras disputarse 3 jornadas, a solo un punto del Atlético de Madrid, que ocupa el decimoctavo puesto.