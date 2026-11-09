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Abobakr El Mokadem
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Vídeo: un enamorado de Cristiano Ronaldo en el corazón del Barcelona: Fermín López repite la celebración de Cristiano ante el Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
España

Marcó el doblete del Barça ayer

 La estrella del Barcelona, Fermín López, generó una gran polémica después de celebrar al estilo de la leyenda portuguesa, Cristiano Ronaldo, tras perforar la portería del Atlético de Madrid.

López guió al Barcelona a la victoria sobre el Atlético de Madrid, por dos goles a uno, en el encuentro que los enfrentó ayer domingo, dentro de las competiciones de LaLiga, donde firmó el doblete del Barça.

Según el diario "As", Fermín López celebró al estilo de Cristiano Ronaldo ayer, algo que generó una gran polémica, especialmente porque "el Bicho" es una leyenda del eterno rival, el Real Madrid.

El diario señaló: "Fermín es un enamorado del Bicho".

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Y añadió: "Fermín celebró su primer gol al estilo de la famosa celebración de Cristiano Ronaldo (estoy aquí)".

Y concluyó: "Esta no es la primera vez que Fermín López imita las celebraciones de la estrella portuguesa".

Muchos seguidores en las redes sociales consideraron que Fermín, que también viste el número 7, estuvo a punto de completar la celebración de Ronaldo, con el salto en alto y el grito de "SIII", pero se contuvo por miedo al enfado de la afición.

Cabe recordar que, en abril de 2022, Fermín López, por entonces jugador del equipo juvenil del Barcelona, celebró al famoso estilo de la estrella Cristiano Ronaldo, antes de que el club catalán salvara la situación.

López marcó un golazo de chilena y luego celebró al estilo de Ronaldo, corriendo para después saltar, abrir los brazos y gritar a pleno pulmón "SIII".

El Barcelona publicó el golazo del joven jugador en sus cuentas oficiales en las redes sociales, pero el club editó el vídeo eliminando la imagen de la celebración, teniendo en cuenta que el partido fue retransmitido en directo por el canal del club y la imagen de la celebración se difundió ampliamente en las redes sociales.

En los últimos días, varios jugadores se han afanado en celebrar al estilo de Cristiano Ronaldo, tras el anuncio de la leyenda portuguesa de su retirada del fútbol internacional.

 

 

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