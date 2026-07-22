Los minutos posteriores al pitido final del partido entre España y Argentina, en la final del Mundial 2026, fueron testigos de un momento emotivo entre Álvaro Morata, capitán de la selección española campeona de la Eurocopa 2024, y Lamine Yamal, la actual estrella de La Roja.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Álvaro Morata no quiso perderse la final del Mundial 2026, que le dio a España su segunda estrella.

El delantero del Como viajó a Nueva York para presenciar el partido, acompañado de otros internacionales que no pudieron participar en el torneo, como Fermín López.

Tras el gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, que le dio la victoria a la selección española, las celebraciones se trasladaron al césped del estadio MetLife.

Entre los abrazos, las lágrimas y las felicitaciones, uno de los momentos más emotivos fue el que unió a Morata y Lamine Yamal.

Las cámaras captaron el instante en que el exdelantero del Real Madrid y del Atlético de Madrid abrazó, durante un largo rato, a la joven estrella del Barcelona.

Fue un gesto lleno de afecto y amistad, que refleja la estrecha relación entre ambos jugadores, pese a no haber participado juntos en este Mundial.

La escena volvió a poner de relieve el ambiente que reina en el seno de la selección española y, tal y como declaró el seleccionador Luis de la Fuente tras la final: "Los jugadores han dado un ejemplo a seguir de lo que debe ser un grupo, un equipo y una familia".

La misma palabra, "familia", se hizo patente en el abrazo que unió a Morata y a Lamine. Una imagen que simboliza el relevo generacional y que demuestra que los recientes éxitos de esta nueva generación dorada de jugadores españoles no dependen únicamente del talento sobre el terreno de juego, sino también de la unidad y del sentido de pertenencia que imperan en el vestuario.







