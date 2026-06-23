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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: «Un ejemplo de civilidad». La FIFA elogia la conducta de Jordania pese a su dura eliminación

Jordania vs Algeria
Jordania
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World Cup
Jordania
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EE. UU.

La eliminación quedó confirmada tras la derrota ante Argelia

La FIFA elogió la conducta de Jordania pese a su eliminación del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de Argelia venció 2-1 a Jordania en la madrugada de este martes, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial.

Con este resultado, Argelia suma tres puntos y es tercera, por detrás de Argentina (6) y Austria (3), mientras que Jordania se queda última sin puntos y queda eliminada.

La FIFA publicó un video en X elogiando el comportamiento de Jordania tras el partido.

El clip muestra que la delegación dejó el vestuario limpio y ordenado, además de dejar dulces locales para los organizadores.

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También dejaron una nota que decía: «Gracias por ayudarnos a hacer de la primera participación de Jordania en la Copa del Mundo de fútbol una experiencia inolvidable».



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