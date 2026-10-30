Vídeo: un duro golpe sacude al Al-Ittihad antes de la batalla asiática ante el Al-Ain

El Al-Ittihad recibió un golpe prematuro durante su enfrentamiento ante el Abha, la noche de este viernes, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, después de que uno de sus elementos importantes sufriera una lesión repentina que trastocó los cálculos del cuerpo técnico en los primeros minutos del encuentro.

La lesión llegó en un momento delicado para el "Decano", que se prepara para disputar un importante enfrentamiento continental ante el Al-Ain de los Emiratos, el próximo lunes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, lo que genera preocupación sobre la disponibilidad del jugador antes de esa cita.

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Tras transcurrir apenas 8 minutos del inicio del partido ante el Abha, el colombiano Richard Ríos, centrocampista del Al-Ittihad, sufrió una lesión a raíz de una fuerte entrada de uno de los jugadores del equipo rival, cayendo sobre el césped entre evidentes dolores.

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Ríos no pudo completar el enfrentamiento, ya que abandonó el campo entre lágrimas después de tener dificultades para caminar con normalidad, lo que llevó al alemán Jens Weissing, director técnico del Al-Ittihad, a realizar un cambio obligado y prematuro.

Weissing decidió dar entrada a Ahmed Al-Ghamdi en lugar del jugador colombiano, en un intento de manejar la situación y completar el partido, mientras el cuerpo técnico espera conocer los detalles de la lesión y evaluar su estado médico en las próximas horas.

La lesión de Ríos llega pocos días antes del enfrentamiento asiático ante el Al-Ain, lo que pone en duda su participación en el próximo encuentro, a la espera de los exámenes médicos que determinarán la naturaleza de la lesión y la duración de su ausencia, así como su capacidad para llegar a la cita continental.