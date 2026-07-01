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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Un doblete de Kane salva a Inglaterra de una sorpresa mayúscula... y el Congo se despide con la cabeza bien alta

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
H. Kane
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.

Una emocionante remontada inglesa

Inglaterra evitó la sorpresa al vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 del Mundial.

 La República Democrática del Congo se adelantó en el minuto 7 con un gol de Brian Sibenga, lo que sometió a Inglaterra a una gran presión ante la solidez defensiva del equipo africano.



En la segunda parte, Harry Kane empató en el 75 y sentenció en el 86, dando a su equipo una emocionante victoria.



En octavos se espera que enfrente a México.



   El encuentro fue un suplicio para Inglaterra, que no logró descifrar la sólida defensa congoleña.

El portero congoleño Lionel Mpasi brilló al detener varias ocasiones inglesas y mantener la ventaja hasta el 75’.

Al final, Inglaterra pasó a octavos con sufrimiento, mientras que Congo se despidió del Mundial con la cabeza alta tras brillar hoy.

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