Inglaterra evitó la sorpresa al vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 del Mundial.

La República Democrática del Congo se adelantó en el minuto 7 con un gol de Brian Sibenga, lo que sometió a Inglaterra a una gran presión ante la solidez defensiva del equipo africano.









En la segunda parte, Harry Kane empató en el 75 y sentenció en el 86, dando a su equipo una emocionante victoria.









En octavos se espera que enfrente a México.









El encuentro fue un suplicio para Inglaterra, que no logró descifrar la sólida defensa congoleña.

El portero congoleño Lionel Mpasi brilló al detener varias ocasiones inglesas y mantener la ventaja hasta el 75’.

Al final, Inglaterra pasó a octavos con sufrimiento, mientras que Congo se despidió del Mundial con la cabeza alta tras brillar hoy.