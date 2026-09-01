El Al-Hilal resolvió el clásico ante el Al-Ahli con una emocionante victoria por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio "Kingdom Arena" la tarde de este martes, y que estaba aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

El Al-Hilal comenzó el encuentro con fuerza y lanzó varios ataques consecutivos sobre la portería del Al-Ahli, hasta que llegó el minuto nueve, que fue testigo del primer gol a través de Sergej Milinkovic-Savic.









El Al-Hilal mantuvo su dominio sobre el partido, en medio de una acusada caída en el nivel del Al-Ahli, que no tuvo ataques peligrosos sobre la portería de Yassine Bounou.

El minuto 23 fue testigo del segundo gol del Al-Hilal a través de Crysencio Summerville, lo que aumentó la presión sobre su rival.





En la segunda parte, el nivel del Al-Ahli mejoró un poco, e intentó tímidamente marcar, pero Yassine Bounou estuvo presente.

Con el paso de los minutos, el Al-Hilal dominó y lanzó muchos ataques, y el recién llegado Ollie Watkins marcó el tercer gol en el minuto 86.

El Al-Hilal elevó su cuenta a 12 puntos con 4 victorias consecutivas, situándose como líder de la clasificación solo por diferencia de goles sobre el Al-Nassr, subcampeón.

En cuanto al Al-Ahli, descendió al séptimo puesto con 6 puntos, después de sufrir su segunda derrota en la liga esta temporada, tras la caída ante el Al-Khaleej.

El partido fue testigo de muchas entradas fuertes por parte de ambos equipos, y de roces entre los jugadores en los que intervinieron miembros de los dos cuerpos técnicos.









En los últimos minutos de la primera parte, la tensión fue grande entre los jugadores de ambos equipos, pues la crisis comenzó tras una jugada entre Mohamed Mahzari, jugador del Al-Hilal, y el inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, cayendo Mahzari al suelo alegando haber recibido un golpe, lo que llevó al árbitro a mostrar la tarjeta amarilla a Toney.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Demiral se dirigió hacia Mahzari y lo agarró con fuerza de la camiseta mientras este caía al suelo, por lo que el árbitro del partido decidió mostrarle una tarjeta amarilla, además de sacar la tarjeta roja a uno de los miembros del cuerpo técnico del Al-Ahli por protestar.

En el minuto 45+7, Demiral recibió la segunda tarjeta amarilla y luego la expulsión tras una entrada fuerte sobre Crysencio Summerville.







