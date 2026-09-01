El Al-Hilal resolvió el clásico ante el Al-Ahli con una emocionante victoria por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos equipos hoy, en el estadio "Kingdom Arena", la tarde de este martes, y que estaba aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal comenzó el partido con fuerza y lanzó varios ataques consecutivos sobre la portería del Al-Ahli, hasta que llegó el minuto nueve, en el que se produjo el primer gol a través de Sergej Milinkovic-Savic.









El Al-Hilal mantuvo su dominio del partido, en medio de un fuerte descenso en el nivel del Al-Ahli, que no tuvo ataques peligrosos sobre la portería de Yassine Bounou.

El minuto 23 fue testigo del segundo gol del Al-Hilal a través de Crysencio Summerville, aumentando así la presión sobre su rival.





En la segunda parte, el nivel del Al-Ahli mejoró ligeramente e intentó tímidamente batir las redes, pero Yassine Bounou estuvo presente.

Con el paso de los minutos, el Al-Hilal dominó y lanzó muchos ataques, y el recién llegado Ollie Watkins marcó el tercer gol en el minuto 86.

El Al-Hilal elevó su cuenta a 12 puntos con 4 victorias consecutivas, liderando la clasificación solo por diferencia de goles sobre el Al-Nassr, que es segundo.

En cuanto al Al-Ahli, descendió al séptimo puesto con 6 puntos, tras sufrir su segunda derrota en la liga esta temporada, después de la caída ante el Al-Khaleej.

El partido fue testigo de muchas entradas fuertes de ambos equipos, y de roces entre los jugadores en los que intervinieron miembros de los dos cuerpos técnicos.









En los últimos minutos de la primera parte, la tensión fue grande entre los jugadores de ambos equipos, ya que la crisis comenzó tras una jugada entre Mohammed Al-Mahzari, jugador del Al-Hilal, y el inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, cayendo Al-Mahzari al suelo alegando haber recibido un golpe, lo que llevó al árbitro a mostrar la tarjeta amarilla a Toney.

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Demiral se dirigió hacia Al-Mahzari y lo agarró con fuerza de la camiseta mientras caía al suelo, por lo que el árbitro del partido decidió mostrarle una tarjeta amarilla, además de mostrar la tarjeta roja a uno de los miembros del cuerpo técnico del Al-Ahli por protestar.

En el minuto 45+7, Demiral recibió la segunda tarjeta amarilla y luego la expulsión tras una entrada fuerte sobre Crysencio Summerville.







