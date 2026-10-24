¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1084945372.jpgSOPA Images
Karim Malim
Traducido por

Vídeo | "No soy estúpido y no creo en las supersticiones": Mourinho enciende el clásico con declaraciones sarcásticas

J. Mourinho
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Portugal
España
Marruecos

El Special One esquiva a los periodistas antes del duelo ante el Barcelona

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, encendió el ambiente del esperado Clásico ante el Barcelona, después de defender a su equipo frente a las críticas y negarse a revelar su planteamiento táctico para el encuentro, con unas declaraciones cargadas de ironía durante la rueda de prensa previa al choque de mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

En respuesta a una pregunta sobre los elogios exagerados que recibe el Barcelona frente a las críticas excesivas que afronta el Real Madrid, Mourinho dijo: «Si hace una semana la gente pensaba que íbamos a sufrir una derrota aplastante, lo seguirán pensando. No me afecta que la gente hable bien del Barcelona, no es asunto mío».

Y añadió que el Barcelona merece los elogios cuando ofrece grandes actuaciones, pero insistió en que el Real Madrid aún está al inicio de su proyecto, aclarando: «Se nos ve como un equipo acabado, y eso es muy difícil en el fútbol, pero todavía no hemos llegado a esa fase. Solo hemos trabajado durante tres meses, y en la pretemporada se incorporaban jugadores cada semana, y luego llegó el parón».

Y continuó: «Todavía estamos en las primeras fases, en las que el entrenador conoce a los jugadores, analiza su rendimiento y define las líneas de trabajo, mientras los jugadores se familiarizan con sus ideas. Por eso, no me parece justo comparar a un equipo que está en esta fase con otro que lleva años cohesionado».

Y sobre la barba que se ha dejado hace unos días, y si le trae suerte, Mourinho se burló de la idea diciendo: «No es ninguna superstición. ¿Me veo mal con barba? ¿Debería cambiarla?», antes de confirmar que es de los pocos en el mundo del fútbol que no cree en las supersticiones.

En cuanto a su plan para el Clásico y el once titular, el técnico portugués se negó a dar cualquier detalle, limitándose a decir: «No voy a responder a esa pregunta, es mejor que hagas otra. No voy a hablar de planteamientos, ni de jugadores, ni de la alineación».

Mourinho también respondió con ironía a una pregunta sobre las debilidades defensivas de su equipo y la posibilidad de apostar por un estilo más ofensivo, diciéndole al periodista: «Eres listo, ¡pero yo no soy tonto!».



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google