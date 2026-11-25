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La AS Roma aprendió la lección y se libró de una nueva remontada a manos de su anfitrión, el París Saint-Germain, al arrancarle un empate a 2 en el partido disputado este miércoles por la noche en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

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La Roma se adelantó en el minuto 5 con un gol de Mario Hermoso, pero el París Saint-Germain igualó en el 31 gracias a Illia Zabarnyi.

El conjunto francés se puso por delante con un penalti transformado por el suplente Ousmane Dembélé en el minuto 62 y encarrilaba la victoria, pero los visitantes respondieron de la misma manera en el 87, cuando el también suplente Donyell Malen marcó desde los once metros.

El vibrante empate llega después de que la Roma sufriera derrotas en grandes partidos esta temporada en los que se había adelantado antes de ser víctima de la remontada.

Se puso por delante ante el Real Madrid en el Olímpico, pero el conjunto merengue le dio la vuelta al marcador y ganó por 4-3; también se adelantó al Manchester United en Old Trafford antes de que el United remontara para imponerse por 3-2.

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La racha de victorias del PSG se detuvo tras sumar un pleno de puntos en las cuatro primeras jornadas, aunque alcanzó los 13 puntos en la segunda posición, lo que asegura el liderato del Real Madrid, que se ha convertido en el único equipo que ha ganado sus cinco primeros partidos esta temporada.

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Por su parte, la Roma llegó a los 5 puntos en el puesto 25, con una victoria y dos empates en su haber.

Sorpresas en las alineaciones

Luis Enrique se vio obligado a afrontar el partido sin sus dos extremos titulares, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, y el técnico español decidió mantener a Dembélé en el banquillo, pese a las especulaciones previas sobre su regreso al once inicial por primera vez en un mes.

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Es la primera vez que el PSG disputa un partido de la Liga de Campeones sin este trío desde octubre de 2025, cuando el conjunto francés derrotó al Barcelona por 2-1, según StatsFoot.

En defensa, una de las mayores sorpresas en la alineación del París Saint-Germain fue la titularidad de Illia Zabarnyi en detrimento del capitán Marquinhos, junto a Willian Pacho y Lucas Hernández.

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Con su participación en el partido, Achraf Hakimi alcanzó los 84 encuentros en competiciones europeas y se convirtió en el jugador marroquí con más partidos, superando la cifra que ostentaba Hakim Ziyech (83 encuentros), según StatsFoot.

En ataque, Luis Enrique apostó por Maghnes Akliouche en la banda derecha, junto a Senny Mayulu y Ferran Torres, en una alineación de circunstancias que refleja el alcance de las bajas que azotan al equipo.

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En el otro bando, Gian Piero Gasperini sorprendió con cambios llamativos en el once de la Roma, al dejar en el banquillo al máximo goleador de la Serie A, Donyell Malen, pese a que había marcado cuatro goles en el partido anterior.

La estrella argentina Paulo Dybala también empezó el encuentro en el banquillo, por lo que Gasperini confió en una línea de ataque joven liderada por Santiago Castro, junto a Matías Soulé y Niccolò Pisilli.

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Castro tiene 22 años, Soulé 23 y Pisilli 22, una clara muestra de la apuesta del técnico italiano por los jóvenes frente al vigente campeón de la Liga de Campeones.

En defensa, Leonardo Balerdi, exjugador del Olympique de Marsella, se ausentó de la zaga, mientras que Evan Ndicka ocupó la posición de central en la línea de tres. Por su parte, el francés Manu Koné, uno de los pilares del centro del campo de la Roma, salió de inicio.

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Sorpresa italiana y dominio francés

Los visitantes no tardaron en golpear: a los pocos minutos del pitido inicial, el conjunto romano se adelantó aprovechando un error de Maghnes Akliouche, que perdió el balón y propició un rápido contragolpe culminado por Hermoso con un disparo que acabó en la red.

El PSG reaccionó tras el gol, tomó rápidamente las riendas y se hizo con el control del juego en busca del empate.

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El conjunto parisino logró su objetivo a la media hora de juego, en un saque de esquina botado por Senny Mayulu desde la banda derecha que Zabarnyi remató de cabeza a la red italiana para firmar su primer gol en la competición continental.

Pese a las escasas llegadas a portería de ambos equipos en la primera parte, el PSG ejerció un dominio casi absoluto del juego y alcanzó un 72 % de posesión al término del primer tiempo.

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Una segunda parte de penaltis

Luis Enrique quiso refrescar al equipo al inicio de la segunda mitad y dio entrada a Dembélé y Zaïre-Emery en lugar de Ferran Torres y Nuno Mendes.

Los cambios surtieron efecto rápidamente: a menos de un cuarto de hora del inicio del segundo tiempo, el PSG se puso por delante con un segundo gol de penalti, provocado por Hakimi tras una zancadilla del brasileño Wesley y transformado con éxito por Dembélé.

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Dembélé elevó a 22 su cuenta de goles con el PSG en la Liga de Campeones e igualó la cifra de Neymar en el tercer puesto de la lista de máximos goleadores del conjunto parisino en la competición, por detrás de Kylian Mbappé (42 goles) y Edinson Cavani (30 goles).

Del mismo modo que el PSG marcó su gol de la segunda parte desde los once metros, la Roma logró empatar de la misma manera, tras un penalti que el conjunto italiano obtuvo por una mano de Vitinha dentro del área y que transformó el suplente Donyell Malen.