Vídeo: Turquía se despide del Mundial con una emocionante victoria sobre Estados Unidos

La selección turca venció a Estados Unidos con un gol en el descuento en Los Ángeles, rompiendo su racha invicta y logrando su primer triunfo mundialista desde 2002, pese a su pronta eliminación.

Kan Ayhan marcó con el último disparo del partido tras un tanto en contra en los primeros tres minutos.

La anfitriona Estados Unidos, que presentó nueve cambios en su once inicial, comenzó de manera ideal. El defensa del Celtic, Auston Trusty, aprovechó un corner y batió al portero Orhan Çakır con un disparo raso.

Fue el segundo gol más rápido de la selección en Copas del Mundo, solo superado por el de Clint Dempsey a los 30 segundos contra Ghana en 2014.

Tras dos derrotas iniciales, el equipo de Vincenzo Montella reaccionó y se metió en el partido.

El joven Arda Güler empató con un remate a bocajarro tras pase de Barış Alper Yılmaz.

Turquía remontó con un contraataque por la izquierda que definió Orkun Kökçü, con asistencia de Güler.

En la segunda parte, el equipo de Mauricio Pochettino aumentó la presión y empató con un potente disparo de Sebastián Berhalter desde 20 yardas, que entró por la esquina inferior izquierda.

El suplente Christian Pulisic falló tres ocasiones claras que habrían dado la ventaja a Estados Unidos, pero el portero Çakır respondió con una gran parada y desvió un disparo que golpeó el poste.

En los últimos minutos hubo idas y venidas: Kenan Yildiz lanzó un disparo con efecto que se fue fuera, Yilmaz perdió el equilibrio cuando estaba en posición de gol y, finalmente, Ayhan remató un pase de Chan Ozon para marcar el 3-2 en los instantes finales.

Estados Unidos, ya primero del grupo tras ganar a Australia, jugará ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos el 2 de julio, mientras que Turquía queda eliminada.



