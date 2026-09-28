Vídeo: Túnez sigue tambaleándose con un nuevo tropiezo ante Botsuana

La selección de Túnez continuó con sus resultados irregulares en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, tras caer en la trampa del empate ante su invitada Botsuana por un marcador de 2-2, la noche del lunes, en el estadio Hammadi Agrebi de Radès, en el marco de la segunda jornada de la clasificación. De este modo, Túnez desperdició dos nuevos puntos y se conformó con cosechar solo dos puntos tras las dos primeras jornadas.

La selección de Botsuana logró abrir el marcador en el minuto 38, a través de Thatayaone Kgamanyane, aprovechando un error defensivo de los jugadores tunecinos, antes de que los locales consiguieran alcanzar el empate en el minuto 44 gracias a Hazem Mastouri, que se elevó a un balón centrado y lo remató de cabeza dentro de la portería, para que la primera parte terminara con empate a 1.









Túnez afrontó la segunda parte en busca de anotar el gol de la ventaja, algo que se materializó rápidamente después de que Hazem Mastouri volviera a marcar de nuevo en el minuto 49, poniendo a Túnez por delante y otorgando a su equipo una ventaja que esperaba mantener hasta el final del encuentro. Sin embargo, Botsuana no se rindió y siguió buscando el empate.









La selección de Botsuana logró alcanzar el empate en el minuto 60 por medio de Lebogang Ditsile, con lo que el encuentro regresó de nuevo al punto de partida. Y pese a los intentos de la selección tunecina por recuperar su ventaja, no consiguió generar suficiente peligro sobre la portería de los visitantes, por lo que el partido terminó con empate a 2, en medio de una gran decepción para la afición tunecina.









La selección de Túnez, dirigida por su entrenador Moïn Chaâbani, mostró un rendimiento pálido durante la mayor parte del partido, y el equipo pareció lejos del nivel que se esperaba de él, especialmente porque disputó el encuentro en su terreno y ante su afición, pero no aprovechó la ventaja del campo y del público como era debido. Además, sufrió por la escasez de ocasiones ofensivas, salvo algunos intentos antes del final del encuentro.

Con este empate, la selección de Túnez continuó tambaleándose en el inicio de su andadura en la clasificación, después de haber empatado en la primera jornada, también en su terreno, ante Uganda por un marcador de 1-1, elevando su casillero a solo dos puntos, el mismo casillero que la selección de Botsuana, que había empatado en la primera jornada ante Libia por un marcador de 2-2, de modo que la competición en el grupo queda abierta tras las dos primeras jornadas.



