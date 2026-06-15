Vídeo: Túnez debuta en el Mundial con una contundente derrota ante Suecia

Túnez debutó en el Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026 con una goleada 5-1 ante Suecia en el estadio de Monterrey.

Suecia abrió el marcador en el minuto 7 por medio de Yassine Ayari, tras un desajuste defensivo y un error del portero Mahib Chammakh. El balón llegó a Victor Giociris, cuyo disparo fue despejado sobre la línea, pero Ayari lo recogió y remató a la red.

Al-Ayari, jugador del Brighton inglés, no celebró el gol por sus raíces tunecinas; se disculpó con gestos y agradeció a Dios mientras sus compañeros festejaban.









En un rápido contraataque, Alexander Isak anotó el segundo tras regatear a Montasser Talbi y lanzar un disparo preciso que superó al portero Mahib Chammakh.









El encuentro se tornó cómodo para los suecos ante la incapacidad tunecina de reaccionar.

Sin embargo, justo antes del descanso (min. 43), Túnez recortó distancias con un cabezazo de Omar Rakiq, asistido por Hanbal Mejbari.









El tanto reanimó a Túnez, que en la segunda parte buscó igualar con más ganas que acierto y no generó verdadero peligro.

En el 59, Viktor Gyökeres sentenció tras un error de Skhiri, que intentó regatear a Isak; el balón llegó al delantero del Arsenal, que marcó a placer.









Tras el 3-1 Túnez bajó los brazos y el seleccionador Sabri Lamouchi dio entrada a Elías Achouri, Haj Mahmoud, Sébastien Tounkti, Firas Chouat e Ismail Gharbi sin éxito.

En el 84, Mattias Svanberg, recién ingresado, hizo el cuarto de Suecia entre protestas tunecinas por fuera de juego, pero el VAR confirmó el tanto.









Los minutos finales pasaron sin que Túnez creara peligro, y la defensa, cada vez más desordenada, permitió nuevos contragolpes suecos.

En el 90+6 llegó el quinto, obra de nuevo de Yassin Ayari con un disparo lejano.









Suecia lidera el grupo con 3 puntos, mientras que Túnez queda último sin unidades; Holanda y Japón son segundo y tercero, respectivamente, con 1 punto tras empatar 2-2.

Cabe destacar que Túnez ya había perdido 5-0 contra Bélgica en su último amistoso preparatorio para el Mundial.



