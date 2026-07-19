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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: Trump protagoniza una imagen polémica en la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
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EE. UU.

¿Qué hizo?

En un hecho sin precedentes, la Copa del Mundo se entregó directamente al presidente estadounidense Donald Trump en las gradas, durante la final entre España y Argentina en el «MetLife Stadium» de Nueva Jersey.

Trump, sentado junto a su esposa Melania y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pudo observar el trofeo de cerca y posar con él en un ambiente cordial, mientras el público esperaba el inicio de la final.

La inesperada exhibición del trofeo, a mitad del partido y fuera de protocolo, acaparó titulares y reavivó la polémica sobre la cercanía entre ambos líderes.

La escena rompe con la tradición, pues el trofeo se entrega al equipo campeón tras el partido, no a autoridades durante el juego.

El gesto cerró la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos con México y Canadá tras más de un mes de competición entre 48 selecciones.

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