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El partido entre el Manchester United y el Brentford deparó una sorpresa inesperada en Old Trafford, donde continuó el calvario del equipo de Mauricio Pochettino en el segundo encuentro del técnico argentino al frente del United y el primero en su estadio.

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Callum Wilson, estrella del Brentford, acaparó todos los focos con dos goles en la primera parte ante el Manchester United, aprovechando su fructífera conexión con su compañero Dango Ouattara, que dio 3 asistencias e inscribió su nombre en un registro estadístico poco habitual en la Premier League.

El doblete de la primera parte confirmó la eficacia ofensiva de Wilson, que no perdonó las ocasiones que tuvo, mientras la defensa del Manchester United trataba en vano de frenar los movimientos del delantero rival.

Según Squawka, Ouattara se convirtió en el tercer jugador visitante que da dos asistencias a un mismo compañero en un solo partido de Premier League en Old Trafford.

El primero en lograrlo fue James Milner, con la camiseta del Manchester City, al asistir dos veces a Mario Balotelli en el enfrentamiento contra el Manchester United en 2011. Después lo repitió Mohamed Salah, leyenda del Liverpool, con dos asistencias a su entonces compañero en el conjunto red, Luis Díaz, en 2024.

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Un triplete sin precedentes

En la segunda parte, Ouattara siguió repartiendo regalos y sirvió el tercer gol a su compañero Kristoffer Ajer en el minuto 82, firmando un registro sin precedentes que destacó Opta: «Dango Ouattara es el primer jugador que da tres asistencias en un partido a domicilio de la Premier League desde Cole Palmer ante el Wolverhampton en agosto de 2024, lo que equivale al total de asistencias que dio en toda la temporada pasada en la competición».

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Por su parte, Wilson dejó unos números llamativos en la primera mitad: tocó el balón 16 veces, completó 6 de sus 9 pases y llegó a tocar la pelota 4 veces dentro del área rival.

En cuanto a los disparos, Wilson mostró una precisión total, ya que lanzó dos veces a puerta y marcó en ambas, además de imponerse en dos duelos aéreos, convirtiendo sus ocasiones en dos goles que dieron al Brentford una ventaja importante en la primera parte.

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El Manchester United, que llegaba al partido de hoy en la 19.ª posición (penúltimo), sigue buscando su segunda victoria en la Premier League. Suma 8 puntos, fruto de una sola victoria y cinco empates, mientras que ha encajado 6 derrotas.

La única victoria del Manchester United fue ante el Ipswich Town por 5-2, el domingo 30 de agosto de 2026 en Old Trafford, en la segunda jornada de la Premier League.

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La directiva del Manchester United nombró al técnico argentino en sustitución de Michael Carrick para mejorar los resultados, y Pochettino comenzó oficialmente su etapa en Old Trafford hace apenas diez días, tras dejar la selección de Estados Unidos.

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