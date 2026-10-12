El portugués Francisco Trincao, extremo del Al Ahli saudí, se vistió con el traje del argelino Riyad Mahrez con "El Raqi", después de marcar un gol espectacular en la portería del Al Wasl emiratí, este lunes por la noche, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite.

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El mago portugués logró anotar el segundo gol del partido en el minuto 56 con un disparo de zurda desde dentro del área, que el portero del Al Wasl no pudo controlar.

Esto llegó después de que también asistiera en el primer gol, obra de Roger Ibañez de cabeza en el minuto 20 de la primera parte, cuando el mago portugués envió un centro magnífico que el defensa brasileño remató a la red.





Trincao alcanzó su novena participación de gol en 12 partidos con el Al Ahli esta temporada en las distintas competiciones, con 6 goles marcados y 3 asistencias.

Lo llamativo es que Trincao asumió la ejecución de los saques de esquina desde el costado derecho, que antes correspondían a Mahrez, y además marcó un gol que es una copia exacta del estilo del mago argelino, convirtiéndose así en su heredero legítimo en "El Raqi" en todos los detalles hasta el momento.