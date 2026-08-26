La estrella egipcia Mahmoud Hassan Trezeguet inauguró su cuenta goleadora con su nuevo equipo, el Al Riyadh, este martes, ante el Al Shabab, en el marco de la tercera jornada de la Liga Profesional Saudí 2026-2027.

El partido entre el Al Riyadh y el Al Shabab terminó con un resultado de 3-3, teniendo en cuenta que el equipo de Trezeguet completó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Kader Keita en el minuto 61.

Trezeguet abrió el marcador del partido en el minuto 32, después de que el balón le llegara dentro del área, antes de lanzar un potente disparo a la izquierda del portero del Al Shabab, que acabó en la red, y además realzó su brillante actuación con la asistencia de otro gol.

Tras el partido, Trezeguet declaró que se siente cómodo en el Reino y que está en su segundo país, subrayando que la Liga Roshn se considera una de las mejores ligas del mundo actualmente, y no solo en Oriente Medio, y ello a partir de su experiencia jugando en las ligas de Turquía, Bélgica e Inglaterra, según sus propias palabras.

Al ser preguntado por el reportero de "Thmanyah", Khaled Al Arafa, sobre si podríamos ver al Al Riyadh ofrecer el mismo alto nivel a lo largo de la temporada, respondió: "El equipo cuenta con un director técnico destacado y el club proporciona todos los recursos necesarios para ofrecer el mejor nivel posible. Iremos paso a paso y, si Dios quiere, nos encontraremos al final de la temporada con el Al Riyadh en el lugar que merece".

El Al Riyadh ocupa el decimosexto puesto con un solo punto de tres partidos que ha disputado en la Liga Profesional Roshn Saudí: un empate ante el Al Shabab y dos derrotas ante el Al Ettifaq por 4-2 y ante el Al Nassr por cuatro goles a cero, mientras que se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Al Zulfi por dos goles a cero.

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