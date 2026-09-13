Sassuolo logró una victoria de locura frente al Juventus por (3-2), la tarde de este domingo, en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio Mapei dentro de la cuarta jornada de la Serie A, en un duelo que vivió cambios emocionantes durante la segunda mitad y terminó con un gol agónico de los locales en el tiempo añadido.

Los cinco goles llegaron todos en la segunda mitad, después de que el empate dominara el partido durante los primeros 45 minutos, antes de que Sebastiano Esposito abriera el marcador a favor del Sassuolo en el minuto 65, poniendo al Juventus ante la difícil tarea de volver al partido.

El Juventus logró igualar en el minuto 82 por medio de Edon Zhegrova, antes de que comenzara la verdadera emoción en los últimos minutos, cuando el Sassuolo volvió a adelantarse de nuevo con un gol de Kiron Boey en el minuto 89, pero Zhegrova se negó a que su equipo se rindiera y marcó el segundo gol del empate para el Juventus en el minuto 90+1.









Mientras todos pensaban que el partido se dirigía hacia el empate, Vasilije Adžić tenía otra opinión, tras arrebatar el gol agónico de la victoria a favor del Sassuolo en el minuto 90+4, otorgando a su equipo tres puntos valiosos en medio de grandes celebraciones de la afición, y sellando uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

Con esta victoria, el Sassuolo elevó su cuenta a 7 puntos en el noveno puesto, la misma cuenta que el Juventus, que ocupa el octavo lugar, después de que ambos equipos lograran dos victorias y un empate frente a una única derrota.

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