El neerlandés Georginio Wijnaldum, centrocampista de la nueva plantilla del Al-Ittihad, elogió a la afición del equipo y aseguró que le recordó a su antiguo club, el Liverpool, tras su primera aparición oficial con la camiseta de "los Tigres".

El Al-Ittihad venció a domicilio al Al-Faisaly por 3-1, en el partido que enfrentó a ambos este viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El encuentro fue testigo de la participación de Wijnaldum por primera vez con la camiseta del Al-Ittihad, ya que entró como suplente, después de haberse incorporado al equipo de forma gratuita en un traspaso libre, tras finalizar su contrato con su anterior club, el Al-Ettifaq.

Wijnaldum declaró a los canales de "Thmanyah" tras el final del partido: "Es un nuevo comienzo, y estoy muy contento de jugar para un club como el Al-Ittihad, que cuenta con una afición increíble, y con un equipo, un entrenador y un cuerpo técnico magníficos".

Y añadió: "Estaba muy contento con eso y, por supuesto, también estoy contento con el partido, porque ganamos 3-1 en mi primer encuentro con el equipo, y eso es algo bueno".

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Y prosiguió: "Todo lo que puedo decir es que estoy muy contento; agradezco a la afición del Al-Ittihad la forma en que me recibió, y esa sensación que me transmitió".

Y continuó: "Eso me recordó, en cierto modo, al Liverpool, donde sientes el cariño de la afición, y entonces quieres devolverles ese cariño, y quieres que haya una relación y una conexión entre tú y ellos dentro del campo, y este es un buen comienzo".

Y agregó: "Lo que puedo prometer a la afición es que lo daré todo físicamente dentro del terreno de juego, y daremos todo lo que tenemos para devolver los éxitos al club, con este equipo y este cuerpo técnico".

Y concluyó: "Con el apoyo de la afición será mucho más fácil, y lo que deseo es que mantengamos esta conexión entre nosotros, de manera que lo dé todo en el campo, para lograr cosas bonitas esta temporada".