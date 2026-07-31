El alemán Jens Wiessing, nuevo director técnico del Al-Ittihad, enumeró los aspectos positivos de la concentración en el extranjero que el equipo llevó a cabo en la ciudad española de Marbella durante el periodo pasado.

El Al-Ittihad disputó dos partidos amistosos, ayer jueves, perdió el primero ante el Real Mallorca español por 4-2, antes de empatar el segundo ante el Málaga por 2-2, en sus últimos partidos de la concentración en el extranjero en la ciudad española de Marbella.

Wiessing declaró, en unas declaraciones a la cuenta oficial del Al-Ittihad en el sitio "X", tras el final de los dos partidos: "Cerramos los últimos días de la concentración disputando dos amistosos exigentes ante dos equipos españoles, dos buenos equipos a los que no es fácil enfrentarse".

Y agregó: "Estoy muy satisfecho con el rendimiento de los jugadores hoy, y también durante toda la concentración, como les dije; muchas gracias a ellos por su compromiso durante las últimas semanas".

Y añadió: "Empezamos bien en Yeda, luego pasamos dos semanas y media de momentos muy difíciles en Marbella, y veo un gran progreso tanto en el aspecto físico como en el táctico, además veo un grupo cohesionado y una energía muy buena".

Y matizó: "Por supuesto que no todo es perfecto, ni puede serlo en esta etapa, pero, como dije, veo un gran progreso, una mejora y una evolución, y eso para mí es lo más importante".

Y concluyó: "Ahora debemos descansar unos días, y luego continuamos en Yeda con la última etapa de la preparación antes del inicio de la nueva temporada".

El Al-Ittihad inició su concentración en el extranjero en España a mediados del presente mes de julio, y logró ganar sus dos primeros partidos contra el Orlando Pirates sudafricano por 3-2 y el Las Palmas español por 2-1, antes de los partidos ante el Real Mallorca y el Málaga.

El Al-Ittihad regresa a la ciudad de Yeda en las próximas horas, para disputar la tercera y última etapa de la preparación de cara a la nueva temporada.

El primer partido oficial del equipo saudí en la nueva temporada será ante el club emiratí Al-Jazira, en la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de Élite, el próximo 11 de agosto.