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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: Tras media temporada, ¿se irá Karim Benzema al Al-Dir'iya?

Fichajes
K. Benzema
Al Hilal
Al Diriyah
1ª División
Francia
Arabia Saudita

El delantero francés fichó por el Al-Hilal en el último mercado de invierno

Según varios reportajes televisivos, el delantero francés Karim Benzema, del Al-Hilal, fichará por el Al-Dir’iya en el próximo mercado de verano.

El club Al-Dir’iya ascendió por primera vez a la Liga Roshen tras ganar la final de ascenso a Al-Ula en mayo.

Tras el ascenso, se le ha vinculado con varios fichajes estrella, incluido Benzema, quien podría dejar el Al-Hilal este verano.

Sin embargo, el periodista saudí Khalid Al-Shneif desmintió esos rumores en el programa «Dourina Ghair» del canal «Al-Saudiya», asegurando que su veracidad era del 0 %.

El francés llegó al Al-Hilal en invierno tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, donde jugaba desde 2023, año en que fichó procedente del Real Madrid.

Las lesiones le han impedido brillar.

En 13 partidos con «El Líder» marcó 9 goles y dio 5 asistencias.

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