Según varios reportajes televisivos, el delantero francés Karim Benzema, del Al-Hilal, fichará por el Al-Dir’iya en el próximo mercado de verano.
El club Al-Dir’iya ascendió por primera vez a la Liga Roshen tras ganar la final de ascenso a Al-Ula en mayo.
Tras el ascenso, se le ha vinculado con varios fichajes estrella, incluido Benzema, quien podría dejar el Al-Hilal este verano.
Sin embargo, el periodista saudí Khalid Al-Shneif desmintió esos rumores en el programa «Dourina Ghair» del canal «Al-Saudiya», asegurando que su veracidad era del 0 %.
El francés llegó al Al-Hilal en invierno tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, donde jugaba desde 2023, año en que fichó procedente del Real Madrid.
Las lesiones le han impedido brillar.
En 13 partidos con «El Líder» marcó 9 goles y dio 5 asistencias.