El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, desempeñó un papel destacado en la victoria sobre el Abha en la Liga Roshn saudí, no solo a nivel técnico, sino también en el aspecto psicológico.

El Al Nassr venció al Abha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos ayer miércoles, en el estadio Al Awwal Park, en la sexta jornada de la Liga Roshn.

Ronaldo fue el autor del gol de la ventaja, cuando remató de cabeza al fondo de las mallas un centro enviado por el centrocampista brasileño Ângelo desde un saque de esquina.

Sin embargo, el gol no fue lo único con lo que la estrella portuguesa ayudó a su equipo capitalino a ganar, ya que dirigió un mensaje motivador a los jugadores en el vestuario, justo antes del inicio del partido.

Ronaldo dijo en su mensaje: "Dejadme deciros una cosa, el último partido terminó y ya es cosa del pasado".

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"El Don" se refiere a la derrota que sufrió el Al Nassr ante el Al Ittihad por 1-2, el pasado sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

Y continuó: "Hoy, en los primeros veinte minutos, tenemos que entrar con toda la fuerza, hacedles creer que ganar hoy es imposible, los primeros veinte minutos serán decisivos, chicos, empecemos hoy con mucha fuerza, vamos".

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al Nassr a 15 puntos, con los que ocupa el segundo lugar en la tabla de clasificación de la Liga saudí, por diferencia de goles por detrás del Al Hilal, líder, y por delante del Al Qadisiya, que se sitúa en el tercer puesto.