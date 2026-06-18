Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

Traducido por

Vídeo: Tras la caída de Portugal, Luis Díaz da la victoria a Colombia ante Uzbekistán

Uzbekistán vs Colombia
Uzbekistán
Colombia
World Cup
Luis Díaz
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Uzbekistán
Colombia
México
EE. UU.
Portugal
República Democrática del Congo

Liderato colombiano desde la primera jornada

Colombia aprovechó el 1-1 de Portugal ante Congo y venció 3-1 a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo XI del Mundial 2026.

Luis Díaz, estrella del Bayern de Múnich, lideró la victoria con un gol y una asistencia, dejando a Colombia primera del grupo con 3 puntos y a Uzbekistán, debutante, sin ninguno.

Colombia abrió el marcador en el 40: Víctor Muñoz, lateral del Crystal Palace, recibió un pase en profundidad de Díaz y marcó de volea.

Uzbekistán igualó en el 60 por medio de Abbasbek Fayzulaev, quien aprovechó un rebote del portero Camilo Vargas.

Sin embargo, cinco minutos después Luis Díaz volvió a aparecer y anotó el segundo de Colombia con un disparo certero dentro del área que el portero no pudo detener.

En el 90+9, Jaminton Campaz sentenció con un potente cabezazo.

En la segunda jornada, Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo en la madrugada del miércoles; luego cerrará la fase de grupos ante Portugal en la madrugada del domingo 28 de junio.



Anuncios